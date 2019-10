Steinfurt-Bo., Verkehrsunfall

Steinfurt (ots) - Am Samstagvormittag (12.10.2019), gegen 11.00 Uhr, kam es in Borghorst, auf der Altenberger Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem BMW und einem 12-jährigen Radfahrer. Der 12-jährige Junge befuhr verbotenerweise den linken Radweg der Altenberger Straße in Richtung Münsterstraße. In Höhe des Lidl-Marktes befindet sich in Fahrtrichtung des Kindes linksseitig eine Stichstraße (ebenfalls Altenberger Straße). Aus dieser Stichstraße wollte ein BMW in die Altenberger Straße einfahren. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem BMW und dem Radfahrer. Die Fahrerin des BMW ist ausgestiegen und hat sich um den leichtverletzten Jungen gekümmert. Auch ein zufällig vorbeikommender Notarztwagen (NAW) stoppte am Unfallort. Die Besatzung des NAW kümmerte sich um die Unfallbeteiligten. Auf Nachfrage, ob die Polizei benachrichtigt werden solle, gab es von den Unfallbeteiligten keine konkrete Antwort. Daraufhin verließ die NAW-Besatzung den Unfallort mit dem Hinweis, man möge zumindest die Personalien austauschen. Dann hätten auch der Junge und sein mittlerweile anwesender Freund den Unfallort verlassen. Es werden Hinweise auf den BMW, beziehungsweise die Fahrzeugführerin erbeten, Telefon 02551/15-4115.

