Rheine, zweimal Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots) - Am Montag (14.10.), zwischen 08.45 Uhr und 09.00 Uhr, ereignete sich auf der Hansaallee, in Höhe Alsenstraße, ein Verkehrsunfall. Dabei wurden von einem unbekannten Fahrzeug zwei parkende Pkw, ein roter Hyundai und ein blauer Fiat, angefahren. Die Fahrzeuge waren in Fahrtrichtung Kardinal-Galen-Ring rechtsseitig am Fahrbahnrand abgestellt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 1.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Von Anonymous User