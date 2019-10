Steinfurt-Bu., Einbruch

Steinfurt (ots) - Zwei Firmenwagen im Wert von etwa 10.000 Euro sind von einem Firmengelände an der Dieselstraße gestohlen worden. Die unbekannten Täter sind dort in der Zeit zwischen Dienstagabend, 18.15 Uhr und Mittwochmorgen (16.10.2019), 06.40 Uhr, in die Firmenräume einer Lackiererei eingestiegen. Nachdem sie ein Fenster aufgebrochen hatten, suchten sie in den Büroräumen nach Diebesgut. Dabei fanden sie die Schlüssel zweier Pkw, die vor dem Gebäude abgestellt waren. Beide Fahrzeuge wurden gestohlen und sind bisher nicht wieder aufgefunden worden. Es handelt sich um einen grauen Ford KA, Kennzeichen BF - LM 6297 und um einen weißen Opel Vivaro, Kennzeichen BF - R 1898. Der Sachschaden an dem aufgebrochenen Fenster wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die auf dem Firmenareal an der Dieselstraße, Ecke Sonnenschein verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Zudem fragen die Beamten: Wer weiß, wo die gestohlenen Fahrzeuge jetzt stehen? Hinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115.

Von Anonymous User