Ibbenbüren, Diebstahl

Ibbenbüren (ots) - Auf der Baustelle des Klinikums an der Weststraße waren Diebe am Werk. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagmittag (13.10.2019) und Montagnachmittag (14.10.2019), 15.00 Uhr. Die Täter entwendeten aus dem Rohbau einige Kupferkabel. In dem Gebäude schnitten sie die etwa 10 cm dicken Kabel offenbar mit einer Säge ab. Zudem nahmen sie diese dann im Nahbereich komplett auseinander. Mit der Beute flüchten sie dann. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können, Telefon 05451/591-4315.

Von Anonymous User