Lienen, Diebstahl

Lienen (ots) - In der Zeit zwischen Samstagnachmittag (12.10.2019), 16.00 Uhr und Sonntagnachmittag (13.10.2019), 14.30 Uhr, haben sich unbekannte Täter in einem Rohbau an der Straße "In den Wallhecken" aufgehalten. Nachdem sie über ein Fenster in das Gebäude eingestiegen waren, entwendeten sie aus den Räumen verschiedene Elektroartikel im Wert von etwa 1.200 Euro. Zur Beute gehören überwiegend Steckdosenschalter. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl aus dem Rohbau geben können, Telefon 05481/9337-4515.

Von Anonymous User