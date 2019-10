Metelen, Einbrecher im Gewerbegebiet

Metelen (ots) - An der Industriestraße im Gewerbegebiet waren in der Nacht zum Mittwoch (16.10.2019) Einbrecher am Werk. Der oder die Täter begaben sich auf zwei Firmenareale. Bei einem Dachdeckerbetrieb zertrümmerten sie an dem Gebäude eine Fensterscheibe. Anschließend stiegen sie hinein und sahen sich dort nach Wertgegenständen um. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie einige Euro Bargeld aus der Kaffeekasse. Der angerichtete Sachschaden wird mit etwa 800 Euro angegeben. Auch an dem Gebäude eines nahegelegenen Betriebes zertrümmerten sie eine Fensterscheibe. Wiederum suchten sie in den Büros nach Diebesgut. Nach ersten Feststellungen wurde hier aber nichts gestohlen. Der Sachschaden an dem Fenster wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02553/9356-4155.

