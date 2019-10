Emsdetten, Einbruch gemeldet

Emsdetten (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (17.10.2019), gegen 02.50 Uhr, wurde der Polizei ein Einbruch in eine Arztpraxis an der Karlstraße gemeldet. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass Unbekannte eine Fensterscheibe eingeschlagen und das Fenster dann geöffnet hatten. Nachdem die Einbrecher dann in das Gebäude eingestiegen waren, suchten sie in verschiedenen Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Ob sie daraus etwas gestohlen haben, konnte noch nicht gesagt werden. Der vor Ort noch anwesende Zeuge konnte der Polizei mitteilen, dass er eine männliche Person gesehen hatte, die vom Tatort kam und dann über die Rheiner Straße in Richtung Wannemacher Straße ging. Dieser, maximal 25 Jahre alte und 175 cm große Mann, hatte blonde Haare und war hell gekleidet. Er hatte eine Jacke oder einen Pullover um die Hüfte gebunden und trug einen prall gefüllten Rucksack bei sich. Unbekannte Täter versuchten zudem in der Nacht zum Donnerstag (16.10.2019), nach 21.30 Uhr, in ein Fitnessstudio an der Borghorster Straße einzubrechen. Hier hebelten sie an der rückwärtigen Gebäudeseite ein Fenster auf und schlugen die Glasscheibe ein. Hierbei entstanden diverse Beschädigungen. Der Schaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt. In das Gebäude gelangten sie aber nicht. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02572/9306-4415.

