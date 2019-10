Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots) - Am Mittwochmittag, 16.10.2019, zwischen 13.30 und 13.45 Uhr, ist auf dem K+K Parkplatz am Püsselbürener Damm ein schwarzer VW Golf beschädigt worden. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden am hinteren Stoßfänger in Höhe von etwa 750 Euro. Der Unfallverursacher hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315, in Verbindung zu setzen.

Von Anonymous User