Emsdetten (ots) - Am Donnerstag (17.10.), hat es gegen 15.10 Uhr einen schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung Nordring (B481)/Sinninger Straße gegeben. Die B481 ist deshalb in Fahrtrichtung Rheine bis auf weiteres gesperrt. Ortskundige sollten den Bereich großräumig umfahren.

Von Anonymous User