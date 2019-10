Recke, Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Recke (ots) - Eine 39-jährige Autofahrerin aus Recke befuhr am Donnerstagmittag (17.10.2019), um 12.30 Uhr, die Recker Straße in Steinbeck in Fahrtrichtung Recke. An der Straße Auf der Haar wollte sie mit dem Fahrzeug nach rechts abbiegen und bremste daher den Schilderungen zufolge ab. Ein nachfolgender 17-jähriger Zweiradfahrer kam auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und prallte auf den PKW. Der Jugendliche aus Recke erlitt schwere Verletzungen. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Vor Ort hatten die Besatzungen eines Rettungswagens und eines Rettungshubschraubers den Jugendlichen erstversorgt. Der Schaden am PKW wird auf etwa 2.000 Euro und der am Kleinkraftrad auf ungefähr 1.500 Euro geschätzt.

Von Anonymous User