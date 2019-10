Emsdetten, Verdacht der Brandstiftung

Emsdetten (ots) - In der Nacht zum Freitag (18.10.2019), gegen 02.10 Uhr, wurden der Feuerwehr und der Polizei ein Brand an der Straße "Am Streitbach" gemeldet. Ein Anwohner hatte draußen einen lauten Knall gehört und die Einsatzkräfte unmittelbar informiert. Es brannte ein, an einem Mehrfamilienhaus stehender, etwa 2,5 x 2,5 x 3 Meter großer Schuppen, in dem Müllbehältnisse und ein Fahrrad untergestellt waren. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der Schuppen ist vollkommen beschädigt worden. Zudem entstanden Schäden an der Gebäudewand sowie einem Fenster und dadurch auch in dem Raum. Insgesamt ist von einer Schadenssumme im fünfstelligen Eurobereich auszugehen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Dabei ergaben sich Hinweise auf eine Brandstiftung. Ein Zeuge konnte berichten, dass er zwei Personen von der Brandstelle hat wegrennen sehen. Die beiden dunkel gekleideten Personen rannten in Richtung Grabenstraße/Voßstraße/Tankstelle. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können, Telefon 02572/9306-4415.

