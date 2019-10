Altenberge, Einbruch

Altenberge (ots) - Im Gewerbegebiet Kümper haben sich in der Nacht zum Freitag (18.10.2019) Diebe aufgehalten. In der Zeit zwischen Donnerstagabend, 19.30 Uhr und Freitagmorgen, 08.00 Uhr, begaben sich die Unbekannten an der Kümperstiege auf das Areal des Unternehmens für Agrartechnik. Zum Tatort dürften sie mit einem Fahrzeug gefahren sein. Auf dem Gelände öffneten sie eine große Anzahl der dort abgestellten Traktoren und bauten daraus die Systemmonitore aus. Von zwei Traktoren wurden die auf dem Dach verbauten Antennen abmontiert und ebenfalls gestohlen. Einer der Traktoren wurde zudem am Spiegel und an einem Scheinwerfer beschädigt.

