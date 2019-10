Pressebericht der KPB Steinfurt für Samstag, den 19.10.2019

Steinfurt (ots) - Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Fußgänger Rheine, Salzbergener Straße, Fußgängerüberweg Freitag, 18.10.2019, 19:45 Uhr Ein 63-jähriger Fahrzeugführer aus Münster befuhr mit seinem Transporter die Salzbergener Straße stadteinwärts. In Höhe eines Verbrauchermarktes überquerte ein 53-jähriger Fußgänger aus Rheine die Salzbergener Straße. Er nutzte dafür den dortigen Fußgängerüberweg. Es kam zur Kollision mit dem Transporter. Dabei wurde der Fußgänger schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Transporter entstand geringer Sachschaden.

