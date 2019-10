Verkehrsunfallflucht

Recke (ots) - Am Mittwoch (16.10.2019), ist zwischen 20.00 und 20.10 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz ein grauer Ford Mondeo Kombi beschädigt worden. Das Fahrzeug weist Unfallspuren an der vorderen Stoßstange auf. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

