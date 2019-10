Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots) - Am Freitagnachmittag (18.10.) ist auf der Frankenburgstraße ein grauer Fiat Punto angefahren worden. Der Fiat war in der Zeit zwischen 13.45 Uhr und 15.55 Uhr auf dem Parkstreifen vor dem Haus Nummer 77 abgestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Den Spuren zufolge war das flüchtige Fahrzeug in Richtung Innenstadt unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Von Anonymous User