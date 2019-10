Ibbenbüren-Laggenbeck, Einbruch

Ibbenbüren (ots) - In einem Wohnhaus an der Straße "An der Bahn" haben sich am Samstag (19.10.2019) ungebetene Gäste aufgehalten. Die Einbrecher begaben sich in der Zeit zwischen 16.50 Uhr und 21.30 Uhr auf das Grundstück des freistehenden Einfamilienhauses. Nachdem sie gewaltsam die Terrassentür aufgebrochen hatten, betraten sie die Zimmer im Erd- und Obergeschoss. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter etwas Bargeld und verschiedene Münzen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruch aufgenommen. Die Beamten bitten um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

Von Anonymous User