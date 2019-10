Hörstel, Einbruch

Hörstel (ots) - Am Freitag (18.10.2019), in der Zeit zwischen Mitternacht und 10.00 Uhr, haben sich Diebe auf einem landwirtschaftlichen Anwesen an der Ibbenbürener Straße aufgehalten. Der oder die Täter gelangten über ein Fenster in das Einfamilienhaus, wo sie dann in dem Büro nach Wertgegenständen suchten. Dort erbeuteten sie eine Armbanduhr und ein Portmonee. Die Polizei bitte um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

Von Anonymous User