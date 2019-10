Rheine, Brand

Rheine (ots) - Am Sonntagnachmittag (20.10.2019), gegen 15.15 Uhr, sind die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand eines Wohngebäudes an der Industriestraße gerufen worden. Im Badezimmer des Hauses, im Bereich eines Saunaofens, war ein Feuer ausgebrochen. Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Der Gebäudeschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere 10.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

