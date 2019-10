Fahrradfahrer gesucht

Ibbenbüren (ots) - Am Mittwoch (16.10.2019), hat es gegen 23.10 Uhr auf der Poststraße einen Verkehrsunfall gegeben. In Höhe der Einfahrt zur Diakonie hat eine Autofahrerin einem Fahrradfahrer die Vorfahrt genommen. Der Mann kam zu Fall und verletzte sich anscheinend am linken Bein. Nach dem Unfall entfernte er sich Richtung Weststraße. Der Mann ist etwa 18 Jahre alt, trug dunkle Kleidung, hat wulstige Lippen und schwarze, lockige Haare. Sein Fahrrad hatte einen Plastikkorb mit Deckel auf dem Gepäckträger. Das Licht vorne war anscheinend abgefallen und hing neben dem Fahrrad. Der Fahrradfahrer wird gebeten, sich bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315, zu melden.

