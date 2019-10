Ort: Emsdetten, Borghorster Straße Zeit: Sonntag, 20.10.2019,

19.45 Uhr Eine 20-jährige Autofahrerin aus Münster befuhr den

Wiesengrund und kollidierte im Bereich der Kreuzung Borghorster

Straße mit einem vorfahrtberechtigten Wagen. Die 20-Jährige und die

45-jährige Frau aus den Niederlanden erlitten leichte Verletzungen.

Schaden etwa 9.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Ort: Nordwalde, Suttorf Zeit: Samstag, 19.10.2019, 20.46 Uhr Eine

73-jährige Autofahrerin will nach links auf ein Grundstück fahren.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem überholenden Wagen, der von

einem 44-Jährigen gefahren wurde. Die 73-Jährige und ihr 69-jähriger

Mitfahrer wurden leicht verletzt. Der 44-Jährige wurde schwer

verletzt ins Münsteraner Klinikum gefahren. Die Wagen der Nordwalder

wurden erheblich beschädigt.

Ort: Nordwalde, Westerode, L 555 Zeit: Sonntag, 20.10.2019, 06.15

Uhr Ein 24-jähriger Steinfurter verlor die Kontrolle über sein Auto

und prallte in den Straßengraben. Am PKW entstand Totalschaden. Der

24-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen

zur Unfallursache aufgenommen, kein Fremdschaden.

Ort: Steinfurt, B 54, Carl-Benz-Straße Zeit: Sonntag, 20.10.2019,

00.20 Uhr Ein 34-jähriger fiel durch seine Fahrweise auf der B 54

auf, langsames Fahren, immer wieder Abbremsen. In der Atemluft wurde

Alkoholgeruch festgestellt. Er war äußerst aggressiv, trat gegen den

Streifenwagen, spuckte in Richtung der Beamten und beleidigte sie. Er

sperrte sich, schlug seinen Kopf gegen die Autoscheibe und wollte

einen Beamten treten. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und er wurde

dann in Gewahrsam genommen. Einen Führerschein besitzt er nicht.

Steinfurt, B 54 Zeit: Samstag, 19.10.2019, gegen 13.55 Uhr Der

Fahrer eines orange-farbenen Fords schilderte, auf der Bundesstraße

54 in Richtung Gronau, in Höhe der Abfahrt Steinfurt-Borghorst, von

einem weißen Kleintransporter mit hoher Geschwindigkeit überholt

worden zu sein. Beim Einscheren habe der Unbekannte ihn geschnitten,

so dass er erheblich abbremsen musste, um einen Unfall zu vermeiden.

Der Unbekannte fuhr bei dem Überholvorgang über die Sperrfläche und

scherte erst kurz vor dem Gegenverkehr wieder ein. Die Polizei bittet

um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.

