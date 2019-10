Am Samstagabend (19.10.), gegen 22.00 Uhr, sind die Beamten zum

Elisabethplatz gerufen worden. Zwei 17-Jährige aus Emsdetten und

Neustadt hatten dort auf einen noch nicht bekannten Dritten

eingeschlagen. Sie wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache

nach Rheine gebracht, wo ihre Personalien festgestellt wurden. Sie

erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung. Die

Ermittlungen dauern an.

Zwei Stunden später, gegen Mitternacht, wurde die Polizei erneut

zum Elisabeth Kirmesplatz gerufen. Ein randalierender 33-jähriger

Mann war dort von Security-Kräften festgehalten worden. Der nicht zu

beruhigende Mann wurde von den Beamten an den Händen gefesselt und

festgenommen. Dabei bespuckte er die Beamten. Zur Verhinderung

weiterer Straftaten wurde der angetrunkene Mann in das

Polizeigewahrsam eingeliefert. Eine Anzeige wegen versuchter

gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen

Vollstreckungsbeamte wurde gefertigt.

Auf der Polizeiwache wurden zwei Körperverletzungsdelikte

angezeigt, die sich am Samstagabend um 22.00 Uhr und 22.30 Uhr auf

dem Kirmesplatz an der Osnabrücker Straße und auf dem

Kardinal-Galen-Ring zugetragen hatten. In beiden Fällen ist jeweils

eine Person leicht verletzt worden. Auch hier laufen die

Ermittlungen.

Am Sonntag (20.10.), gegen 23.20 Uhr, hat eine Polizeistreife

einen 35-jährigen Mann aus Rheine mit seinem PKW auf der

Sprickmannstraße angehalten. Bei ihm wurden drogentypische

Auffälligkeiten festgestellt. Ein Drogenvortest verlief positiv. Ihm

wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

