Emsdetten, Einbruch/Diebstahl

Emsdetten (ots) - Auf einem Firmengelände am Grevener Damm haben sich in der Nacht zum Dienstag (22.10.2019), um 00.53 Uhr, Diebe aufgehalten. Um auf das Areal des Raiffeisenmarktes zu gelangen, bauten sie ein Zaunelement ab. Anschließend gingen sie zu dem Gebäude und zertrümmerten eine Fensterscheibe. Über das Fenster stiegen sie in die Firmenräume ein und suchten in einem Büro und im Kassenbereich nach Diebesgut, wobei sie verschiedene Schränke öffneten und durchwühlten. Was die Einbrecher gestohlen haben, konnte nicht unmittelbar gesagt werden. Der Schaden an dem Fenster wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. In der Nähe, ebenfalls am Grevener Damm sowie am Märkischen Weg, haben sich ebenfalls Diebe auf Firmengeländen aufgehalten. Bei dem Fall am Grevener Damm liegt die Tatzeit zwischen 00.00 Uhr und 01.00 Uhr. Hier hatten sich Diebe gewaltsam Zugang zu den Lager-/Fabrikationsräumen der Firma verschafft. Am Märkischen Weg brachen Diebe eine Zugangstür zu den Lagerhallen des Unternehmens auf. In dem Gebäude arbeiteten sie sich bis zu den Büros vor und durchsuchten dort alles. Bei dem Einbruch richteten sie erhebliche Sachschäden an, die auf etwa 5.000 Euro geschätzt werden. Die Tatzeit liegt hier zwischen Montag, 17.30 Uhr und Mittwochmorgen, 06.30 Uhr. Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (21.10.2019) haben die sich Diebe zu einer Baustelle an der Anni-Albers-Straße begeben. Dort brachen sie die Bau- und Materialcontainer mehrerer Firmen auf. Aus den Räumen entwendeten sie zahlreiche Elektromaschinen. Die Details zur Anzahl und zum Wert der Maschinen werden noch recherchiert. In allen Fällen bitte die Polizei um Hinweise unter Telefon 02572/9306-4415.

Von Anonymous User