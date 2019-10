Rheine, Fahrzeug abgebrochen

Rheine (ots) - An der Osnabrücker Straße ist in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen (21.10.2019), 06.45 Uhr, ein Transporter aufgebrochen worden. Der weiße Peugeot Boxer war am Samstag, um 16.00 Uhr, in etwa in Höhe des Normannenweges abgestellt worden. Die Diebe öffneten ein Seitenfenster des Wagens und begaben sich dann ins Innere. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie einen Rundum-Laser und einen Motorwinkelschleifer. Der Gesamtwert der Beute wird mit 2.000 Euro abgegeben. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Diebstahl unter Telefon 05971/938-4215.

