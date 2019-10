Hopsten-Halverde, Diebstahl

Hopsten (ots) - Von einem Firmenareal an der Dieselstraße in Halverde ist am Mittwochmorgen (23.10.2019) eine Rüttelplatte entwendet worden. Der Geschädigte konnte mitteilen, dass sich die Platte um 06.45 Uhr noch auf der Ladefläche eines LKW befunden hatte. 45 Minuten später, um 07.30 Uhr, stellte er dann den Diebstahl der Arbeitsmaschine fest. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

