Greven, Körperverletzung

Greven (ots) - Die Polizei hat die Ermittlungen zur einer gefährlichen Körperverletzung aufgenommen, die sich am Mittwochnachmittag (23.10.2019) in der Innenstadt ereignet hat. Aufgrund von sprachlichen Kommunikationsproblemen mit dem Opfer, waren Details nicht unmittelbar zu klären. Um 16.30 Uhr war eine Zeugin auf die Auseinandersetzung aufmerksam geworden. An der Albachtstraße/Grabenstraße, etwa vor dem Kiosk, hatten drei unbekannte männliche Personen auf den am Boden liegenden 38-Jährigen eingetreten. Als das Trio die Zeugin bemerkte, flüchteten die Drei unmittelbar in Richtung Innenstadt. Es handelte sich um drei etwa 20 Jahre alte Männer. Alle trugen Baseballkappen und waren dunkel gekleidet. Die jungen Männer hatten ein südländisches Aussehen. Der 38-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eine polizeiliche Fahndung nach den drei Personen blieb ohne Erfolg. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall unter Telefon 02571/928-4455.

Von Anonymous User