Lengerich, Einbruch Wielandstraße

Lengerich (ots) - Eine bisher unbekannte Person ist in der Nacht zum Donnerstag (24.10.2019) in den REWE-Markt an der Wielandstraße eingestiegen. Bei der Polizei ist der Einbruch gegen 02.00 Uhr gemeldet worden. Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort Beschädigungen an den Zugangstüren fest, konnten aber zu dem Zeitpunkt nicht abschätzen, ob sich noch Diebe in dem Markt befinden. Schließlich wurde das Gebäude mit negativem Erfolg komplett durchsucht. Die Recherchen vor Ort ergaben dann, dass eine unbekannte Person um 01.40 Uhr gewaltsam über die Eingangstüren in den Markt gelangt war und sich anschließend darin aufhielt. Um 01.56 Uhr, so die Aufzeichnungen, verließ die Person das Gebäude über den Haupteingang. Von der flüchtete sie über den unmittelbar an den Eingang angrenzenden Fußweg in Richtung des dortigen Cafes. Die Person trug einen weißen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose und weiße Sneaker. Was die Person aus den Geschäftsräumen gestohlen hat, konnte noch nicht angegeben werden. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 1.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder zu der unbekannten Person geben können, Telefon 05481/9337-4515.

Von Anonymous User