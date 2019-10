Wettringen, Sachbeschädigung

Wettringen (ots) - An der Straße "Unter den Linden" ist eine Marienstatue beschädigt worden. Unbekannte Täter waren zu der Statue gegangen, die auf dem Vorplatz des Marienheimes steht. An der Sandsteinstatue brachen sie einen Teil der Hand ab. Der materielle Schaden liegt bei einigen Hundert Euro. Es konnte gesagt werden, dass am Dienstagnachmittag (22.10.2019), um 17.00 Uhr, noch alles in Ordnung war. Am Donnerstagmorgen (24.10.2019), um 08.00 Uhr, wurde die Beschädigung dann festgestellt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02553/9356-4155.

