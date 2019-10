Greven, Einbruchsdelikte

Greven (ots) - Die Polizei hat nach einem Einbruch und zwei Versuchen die Ermittlungen aufgenommen. An der "Alte Bahnhofstraße" haben Diebe in der Nacht zum Freitag (25.10.2019), zwischen 22.15 Uhr und 05.55 Uhr, einen Gullydeckel ausgehoben. Diesen warfen sie in eine Scheibe des Shops einer Tankstelle. Die Scheibe wurde dabei beschädigt, ging aber nicht zu Bruch. Es blieb beim Einbruchsversuch. Hier wird auch wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Die Beamten setzten den Gullydeckel unmittelbar wieder ein. Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Mit einem Stein wollten Diebe in der Nacht zum Freitag (25.10.2019) an der Philipp-Manz-Straße eine Scheibe des Baumarktes zertrümmern. Nach verschiedenen Ansätzen war ein etwa 30 x 40 cm großes Loch entstanden. Der Dieb konnte dadurch nicht in den Markt einsteigen. Offenbar hat er sich bei dem Einbruchsversuch verletzt. An der Scheibe wurden entsprechende Blutspuren festgestellt. Der oder die Täter waren hier um 04.10 Uhr am Werk. In der Nacht zum Donnerstag (24.10.2019) sind unbekannte Diebe über den Dachbereich in den Kindergarten an der Blaufärberstraße eingestiegen. Aus den Räumen entwendeten sie zwei Laptops und eine Festplatte. Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

