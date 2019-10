Emsdetten, versuchter Einbruch

Emsdetten (ots) - An der Kirchstraße waren in der Nacht zum Freitag (25.10.2019) Einbrecher unterwegs. Bei dem Versuch, in ein Geschäft einzusteigen, richteten die Täter Sachschäden an, die insgesamt im vierstelligen Eurobereich liegen. In die Geschäftsräume gelangten die Unbekannten aber nicht. Die Täter wollten dort Fensterscheiben einschlagen, wobei drei Fensterflügel beschädigt wurden. Zudem wurden Teile der Schaufensterausstellung in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02572/9306-4415.

Von Anonymous User