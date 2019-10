Greven, Verkehrsunfallflucht

Greven (ots) - Am Donnerstagmorgen (24.10.2019), gegen 07.15 Uhr, kam es auf der Telgter Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Fahrer eines Sattelzuges befuhr die Telgter Straße in Fahrtrichtung Greven. In Höhe der Zufahrt zur St. Wendelinkirche kollidierte die Sattelzugmaschine mit einem entgegenkommenden weißen Lkw. Hierbei wurde an der Sattelzugmaschine des 54-Jährigen der linke Außenspiegel beschädigt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich allein der Sachschaden bei der beschädigten Sattelzugmaschine auf etwa 1.000 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Lkw geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928- 4455.

