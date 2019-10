Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall in Ibbenbüren

Steinfurt (ots) - Am 26.10.2019, gegen 10:55 Uhr, befährt ein 74-jähriger Pkw-Fahrer die Bocketaler Straße in Richtung Laggenbeck, als ein Ehepaar aus Ibbenbüren die Fahrbahn in Höhe der Hausnummer 211 überquert. Der 82-jährige Ehemann aus Ibbenbüren wird von dem Pkw erfasst und verstirbt trotz durchgeführter Reanimationsmaßnahmen an der Unfallstelle. Die Polizei und Rettungskräfte sind derzeit im Einsatz.

