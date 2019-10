Verkehrsunfallflucht am Ring

Rheine (ots) - Am Samstagnachmittag (26.10.2019) stellte eine Autofahrerin gegen 14.15 Uhr ihren schwarzen VW Polo auf dem Parkplatz am Köpi am Ring in Rheine ab. Als sie gegen 17.10 Uhr zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie eine Beschädigung am Heck des Wagens fest. Der Schaden liegt bei etwa 500 Euro. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/9384215.

Von Anonymous User