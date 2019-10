Lengerich, gefährliche Körperverletzung

Lengerich (ots) - Vor dem Eingang einer Tankstelle an der Osnabrücker Straße ist es in der Nacht zum Sonntag (27.10.2019), gegen 02.00 Uhr, zu einer Auseinandersetzung gekommen. Den Schilderungen zufolge waren drei männliche Personen auf zwei dort stehende junge Männer zugegangen. Im Verlauf des Streites nahm einer der Unbekannten eine Flasche und schlug einem 18-Jährigen damit auf den Kopf. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die drei Unbekannten waren zwischen 20 und 25 Jahre alt. Sie sollen türkischer Herkunft gewesen sein. Hinweise bitte unter Telefon 05481/9337-4515.

