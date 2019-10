Steinfurt-Bu., Feuer gemeldet

Steinfurt (ots) - Ein Passant ist am Sonntagnachmittag (27.10.2019), um 15.20 Uhr, auf eine Rauchentwicklung auf dem Schulgelände der Willibrordschule aufmerksam geworden. Offensichtlich brannte auf dem Areal an der Kreuzstiege der Inhalt eines Müllcontainers. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur dem Brand aufgenommen. Demnach ist von einer Brandstiftung als Ursache auszugehen. Der Zeuge hatte noch zwei Jugendliche auf Fahrrädern vom Schulhof fahren sehen. Diese sind dann in Richtung Sellen weggefahren. Ein nennenswerter Sachschaden war an dem Container noch nicht entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.

Von Anonymous User