Emsdetten, Greven, Rheine, Lengerich,Steinfurt,Einbruchsdelikte/Sachbeschädigungen

Ort: Greven, Am Fiskediek, Schule Zeit: Donnerstag, 24.10.2019, 16.00 Uhr bis

Montag, 28.10.2019, 07.30 Uhr Unbekannte verschafften sich über das Dach Zugang

zur Grundschule. Es wurden nach ersten Erkenntnissen zwei Laptops gestohlen.

Schaden etwa 3.000 Euro, Beutewert ebenfalls im vierstelligen Eurobereich.

Hinweise bitte unter Telefon 02571/928-4455.

Ort: Rheine, Osnabrücker Straße 170, Johannesschule Zeit: Freitag, 25.10.2019,

17.00 Uhr bis Montag, 28.10.2019, 07.00 Uhr Unbekannte Personen haben mit einem

Stein eine Fensterscheibe im ersten Obergeschoss eingeschlagen. Täter waren

nicht im Gebäude. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Ort: Lengerich, Osnabrücker Straße, Wohn-Geschäftshaus Zeit: Freitag,

25.10.2019, 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr An der Gebäuderückseite wurde ein auf Kipp

stehendes Fenster geöffnet. Vom ersten Raum begaben sie sich in verschiedene

Zimmer. Hier öffneten und durchsuchten sie mehrere Schränke nach

Wertgegenständen. Beute u.a. Schmuck. Hinweise bitte unter Telefon

05481/9337-4515.

Ort: Emsdetten, Lönsstraße, Firmengebäude Zeit: Freitag, 25.10.2019, 22.30 Uhr

bis Samstag, 26.10.2019, 06.05 Uhr Unbekannte hebelten eine rückwärtige

Zugangstür auf. Ziel waren offenbar die Büros. Dort wurden sämtliche Schränke

durchwühlt, ein Tresor aufgebrochen und daraus Bargeld gestohlen. Hinweise bitte

unter Telefon 02572/9306-4415. Ort: Steinfurt-Bu., Goldstraße, Wohnhaus Zeit:

Sonntag, 27.10.2019, 16.15 Uhr bis 18.40 Uhr Unbekannte gingen in den Garten des

Einfamilienhauses, brachen ein Fenster des Hauses auf und suchten darin nach

Wertgegenständen. Beute im Wert von einigen Hundert Euro, u.a. ein Fernglas und

eine Kamera. Schaden etwa 2.000 Euro. Hinweise bitte unter Telefon

02551/15-4115.

Ort: Steinfurt-Bo., drei Einbrüche Winkelstraße, Wohnhaus, Mittwoch, 23.10.2019,

gegen 17.00 Uhr wurden laute Einbruchsgeräusche gehört. Einbruchsversuch,

Hebelspuren am Fenster. Winkelstraße, Samstag, 26.10.2019, 08.00 Uhr bis 19.30

Uhr, Fenster an einem Einfamilienhaus aufgebrochen. In den Zimmern wurde alles

durchsucht. Beutewert etwa 500 Euro. Abteistraße, Samstag, 26.10.2019. 17.15 Uhr

bis 20.15 Uhr. An einem Wohnhaus wurde die Terrassentür aufgehebelt. Das

komplette Haus wurde durchsucht. Schaden etwa 500 Euro. Angaben zur Beute können

noch nicht gemacht werden. Hinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell