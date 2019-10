gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Ibbenbüren (ots) - Am frühen Samstagmorgen (26.10.2019) haben gegen 03.00 Uhr mehrere Jugendliche auf der Fußgängerbrücke der Steinbrinkheide in Laggenbeck auf die Straße uriniert. Des Weiteren warfen sie ein gelbes Kinderfahrrad von der Brücke. Danach liefen die Jugendlichen davon. Zeugen haben den Vorfall beobachtet und der Polizei gemeldet. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder den unbekannten Jugendlichen geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.