Rheine, Brand in einem Lokal

Rheine (ots) - In einer Pizzeria an der Osnabrücker Straße hat es in der Nacht zum Dienstag (29.10.2019) gebrannt. Gegen 02.00 Uhr sind die Polizei und zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr zum Brandort entsandt worden. Anwohner und Bewohner des Gebäudes waren durch einen lauten Knall aufmerksam geworden. Zwei in dem Gebäude anwesende Personen verließen dieses unmittelbar. Da sie mit dem Rauch in Kontakt gekommen waren, wurden sie mit Verdacht auf Rauchgasintoxikationen in ein Krankenhaus gebracht. Dieses konnten sie inzwischen wieder verlassen. Der Sachbearbeiter der Polizei hat erste Untersuchungen an der beschlagnahmten Brandstelle vorgenommen. Derzeit sind noch keine Angaben zur Ursache möglich. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen ist ein Sachschaden entstanden, der eine sechsstellige Summe erreichen dürfte. Es soll im Weiteren ein Brandsachverständiger hinzugezogen werden.

