Ibbenbüren, Unfallflucht

Ibbenbüren (ots) - Am Freitagnachmittag (25.10.2019), in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 15.45 Uhr, wurde in Ibbenbüren-Püsselbüren, auf dem Parkplatz des Markant Marktes an der Roßlauer Straße, ein schwarzer Ford Focus hinten rechts an der Tür beschädigt. Es konnten Kratzer festgestellt werden und das Blech war eingedrückt. Hinweise zum Verursacher liegen keine vor. Die Schadenshöhe beträgt cirka 2.000 Euro. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Von Anonymous User