Lengerich, Steinfurt, Tecklenburg, Ochtrup, Verkehrsdelikte

Lengerich, Steinfurt, Tecklenburg, Ochtrup (ots) - Am Dienstagnachmittag (29.10.2019) war ein 36-jähriger Autofahrer auf der Tecklenburger Straße in Lengerich unterwegs. Da er an der Martin-Luther-Straße das Rotlicht der Ampel missachtete, wurde er von der Polizei gestoppt. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein entsprechender Test verlief positiv. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Eine 22-jährige Autofahrerin war am späten Dienstagabend (29.10.2019), um 22.45 Uhr, auf der Burgsteinfurter Straße von Burgsteinfurt in Richtung Borghorst unterwegs. Nach Zeugenangaben fuhr sie in Schlangenlinien und erheblich zu schnell durch die Borghosrster Fußgängerzone. Der 22-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Ein 39 Jahre alter Autofahrer war am Dienstagabend (29.10.2019), um kurz nach 20.00 Uhr, auf der Ibbenbürener Straße in Tecklenburg unterwegs. Auf gerader Strecke kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Wagen. Da der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Auf dem Lönsweg in Ochtrup ist am späten Montagabend (28.10.2019) ein PKW gegen einen Baum und dann in die Böschung gefahren. Hier wurden der Maschendrahtzaun und mehrere Pfeiler beschädigt. Zeugen kamen hinzu, als der 36-jährige Fahrer gerade aussteigen wollte. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Von Anonymous User