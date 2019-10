Steinfurt-Bo., Verkehrsunfall

Steinfurt (ots) - Auf der Kolpingstraße hat sich am Mittwochmittag (30.10.2019) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Fahrradfahrerinnen verletzt wurden, eine von ihnen schwer. Gegen 13.25 Uhr fuhr eine 80-jährige Steinfurterin mit ihrem Pedelec auf dem Radweg der Kolpingstraße in Richtung Neuer Markt. Zur gleichen Zeit befuhr eine 60-jährige Fahrradfahrerin einen Stichweg, der in der Nähe der Altemarktstraße an der Kolpingstraße endet. Den Schilderungen zufolge wollte die 60-Jährige an der Kolpingstraße von dem Weg aus nach links fahren, als sich die 80-Jährige auf dem bevorrechtigten Radweg näherte. Beide Frauen wichen aus und stürzten. Die 60-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die 80-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

