Verkehrsunfallflucht

Emsdetten (ots) - Am Montag (28.10.2019) befuhren zwei 10-jährige Jungen gegen 07.20 Uhr mit ihren Fahrrädern den Westring in Emsdetten. Als die beiden die Borghorster Straße in Richtung Neuenkirchener Straße überquerten, kam ihnen ein silberfarbener Kleinwagen entgegen. Das Fahrzeug wollte vom Westring nach links in die Borghorster Straße (Richtung Innenstadt) einbiegen. Dabei kam es zur Kollision zwischen den beiden Schülern und dem silberfarbenen Pkw. Einer der Jungen zog sich leichte Verletzungen am Bein zu, sein Fahrrad blieb unbeschädigt. Der andere Junge blieb unverletzt, am Fahrrad entstand jedoch leichter Sachschaden (ca. 100 Euro). Beide beteiligte Schüler konnten sich bei dem Unfall auf den Fahrrädern halten, sind also nicht zu Fall gekommen. Der Fahrer des silberfarbenen Pkw setzte seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort, ohne sich weiter um den Unfallschaden zu kümmern. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug bitte an die Polizei in Emsdetten unter folgender Rufnummer: 02572/93064415.

Von Anonymous User