Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots) - Am Donnerstag (31.10.2019) wurde in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 12.00 Uhr ein auf der Talstrasse in Höhe Haus Nr. 47 am Fahrbahnrand abgestellter blauer Opel Corsa angefahren und beschädigt. Den Spuren nach hat ein anderes Fahrzeug im Vorbeifahren die gesamte linke Seite zerkratzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden beim Corsa auf etwa 2.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/9384212.

Von Anonymous User