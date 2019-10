Saerbeck, Verkehrsunfallflucht

Saerbeck (ots) - Am Montag (28.10.2019) wurde um 08.45 Uhr ein weißer VW Touran auf dem Aldi/K&K Parkplatz abgestellt. Als der Fahrer gegen 10.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen deutlichen Kratzer auf der hinteren Stoßstange fest. Den Spuren zufolge dürfte die Beschädigung von einem anderen Fahrzeug hervorgerufen worden sein. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden auf etwa 500 Euro. Die Polizei ermittelt in dieser Unfallflucht. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572 9306 4415.

Von Anonymous User