Ochtrup, Brand eines Altkleidercontainers

Ochtrup (ots) - In der Nacht von Sonntag zu Montag (04.11.), wurde auf der Goethestraße von unbekannten Tätern ein Altkleidercontainer in Brand gesetzt. Am Montag, gegen 00.05 Uhr, alarmierten Zeugen die Polizei und die Feuerwehr. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Der Container wurde erheblich beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Brandstiftung aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/ 9356 - 4155.

Von Anonymous User