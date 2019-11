Hopsten, Brand eines freistehenden Einfamilienhauses

Hopsten (ots) - Am Freitag (01.11.), gegen 08.20 Uhr bemerkten Zeugen einen Brand im Obergeschoss eines Einfamilienhauses auf der Marktstraße. Die Feuerwehr wurde alarmiert. Als die Polizei vor Ort eintraf, stand das Einfamilienhaus in Vollbrand. Die Hausbewohner waren in Urlaub. Die Feuerwehr führte umfangreiche Löscharbeiten durch. In bestimmten Bereichen konnte das Haus von den Feuerwehrleuten nicht mehr betreten werden, da es einsturzgefährdet war. Nach ersten Schätzungen dürfte der Sachschaden im sechsstelligen Bereich liegen. Personen sind nicht zu Schaden gekommen. Die Polizei hat die Brandstelle beschlagnahmt. Warum der Brand ausgebrochen ist, steht zurzeit noch nicht fest.

Von Anonymous User