Greven Schmedehausen, versuchter Einbruchdiebstahl

Greven (ots) - Drei unbekannte Täter haben am Sonntag (03.11.) in der Zeit von 03.05 Uhr bis 03.30 Uhr versucht, die Tür zu einer Tankstelle auf der Schmedehausener Straße aufzubrechen. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Den Tätern gelang es nicht, die Tür zu öffnen. Die drei Einbrecher wurden bei ihrer Tatausführung videografiert. Der erste Täter war mit einem dunkelblauen oder fliederfarbenen Kapuzenpullover mit weißen Schnüren und weißen Applikationen im Brustbereich bekleidet. Der zweite Täter trug einen schwarzen Pullover mit silbernen Reissverschlüssen und eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen am rechten Hosenbein. Dazu hatte er helle Turnschuhe an. Der dritte Täter war insgesamt dunkel gekleidet und trug eine dunkele Sporttasche. Alle Täter trugen dunkle Masken. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruchsversuch aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/ 928 - 4455.

