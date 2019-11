Emsdetten, Gasexplosion

Emsdetten (ots) - Am Montag (04.11.2019), gegen 15.10 Uhr, kam es auf der Reckenfelder Straße zu einer Gasexplosion. Dabei wurde das Obergeschoss eines leerstehenden Gebäudes massiv beschädigt. In diesem Gebäudeteil hielt sich eine Person auf. Der Mann wurde bei der Explosion schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Dortmund geflogen. Die Feuerwehr und die Polizei sind vor Ort. Das beschädigte Gebäude ist einsturzgefährdet. Die Feuerwehr hat eine Drohne eingesetzt und damit das das Gebäude nach weiteren Personen abgesucht. Mittlerweile steht fest, dass keine weiteren Personen mehr in diesem Gebäudeteil sind. Der Bereich rund um das beschädigte Gebäude ist abgesperrt. Es kommt zu Verkehrs-behinderungen. Die Brandstelle ist beschlagnahmt. Warum es zu einer Explosion gekommen ist, ist Gegenstand der anstehenden polizeilichen Untersuchungen.

Von Anonymous User