Lkw gesucht

Rheine (ots) - Am Donnerstag (31.10.2019) hat es gegen 13.40 Uhr einen Unfall gegeben. Eine Pkw-Fahrerin war auf dem Kardinal-Galen-Ring in Höhe der Emsbrücke, Fahrtrichtung Bahnhof, unterwegs. Als sie die Fahrbahn wechseln wollte, touchierte sie einen Klein-Lkw mit Anhänger. Der Klein-Lkw fuhr weiter und hat den Zusammenstoß vermutlich gar nicht bemerkt. Der Fahrer des Klein-Lkw oder Zeugen, die Infos geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Von Anonymous User