Rheine-Mesum, Nachtrag zur versuchten Brandstiftung

Wiederholung der 1. Meldung: Am Sonntag (03.11.) in den Abendstunden, hat ein

bislang unbekannter Täter versucht, einen Holzstapel, der seitlich am

freistehenden Einfamilienhaus in einem Holzcarport aufgeschichtet ist,

anzuzünden. In unmittelbarer Nähe zum Holz steht eine gelbe Tonne. Aus dieser

Tonne entnahm der Täter Papierabfall, legte ihn unmittelbar vor dem Holzstapel

ab und zündete diesen an. Danach entfernte er sich in unbekannte Richtung. Gegen

20.30 Uhr entdeckte der Hausbewohner durch Zufall die brennende

Papierverpackung. Er löschte durch Austreten die Flammen. Der Stapel hatte noch

nicht angefangen zu brennen. An einer Palette entstand geringer Brandschaden.

Zur Sicherheit und zur Inaugenscheinnahme erschien die Feuerwehr aus Mesum vor

Ort. Es wurden jedoch keine weiteren Brandherde mehr entdeckt. Die Polizei hat

die Ermittlungen zu dieser Brandstiftung aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen,

die den Täter beobachtet haben oder die sachdienliche Hinweise geben können.

Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

