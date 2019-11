Ibbenbüren, Einbrüche gemeldet

Ibbenbüren (ots) - Auf zwei benachbarten Firmengrundstücken an der Zeppelinstraße haben sich Diebe aufgehalten. In der Zeit zwischen Samstagnachmittag (02.11.2019) und Montagmorgen begaben sich die Unbekannten auf die Grundstücke, wobei sie in einem Fall den Maschendrahtzaun aufschnitten. Aus einer Werkstatt entwendeten sie einige Werkzeugmaschinen, unter anderem zwei Bohrhammer und einen Winkelschleifer. Aus dem anderen Gebäude stahlen sie eine Kasse mit etwa 10 Euro Inhalt. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Einbrüchen unter Telefon 05451/591-4315.

Von Anonymous User